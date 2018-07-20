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Сотрудники департамента полиции и погранохраны Эстонии в среду во время проверки строительных объектов задержали возле города Раквере четырех украинцев, которые работали нелегально, сообщает «Европейская правда».

18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере.

В ходе контроля было выявлено четырех граждан Украины, которые не имеют регистрации в Эстонии.

Мужчинам назначили штраф и приказали оставить Эстонию. Также им установили запрет на въезд в страну на три года.

 
ForUm

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