Сотрудники департамента полиции и погранохраны Эстонии в среду во время проверки строительных объектов задержали возле города Раквере четырех украинцев, которые работали нелегально, сообщает «Европейская правда».
18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере.
В ходе контроля было выявлено четырех граждан Украины, которые не имеют регистрации в Эстонии.
Мужчинам назначили штраф и приказали оставить Эстонию. Также им установили запрет на въезд в страну на три года.
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