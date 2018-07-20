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Польша не будет строить заграждение от диких кабанов на границе с Беларусью и Украиной.

Свое решение Польша приняла на основе профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA), которая критически высказалась относительно эффективности от этого заграждения для защиты от африканской чумы свиней (АЧС), сообщил в Сейме Польши министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский, передает Укринформ.

«Строительство длинного забора не является эффективным. Такая оценка была дана на прошлой неделе и на ней базируется решение польского правительства отказаться от него (строительства заграждения. - Ред.)», - заявил Ардановский.

Он отметил, что EFSA считает эффективными заграждения на незначительных участках местности и создание небольших ловушек.

По словам министра, средства, которые планировалось потратить на строительство заграждения, будут использованы на защиту от АЧС в фермерских хозяйствах. Кроме того, вероятно, из этих средств будет финансироваться деятельность охотничьих обществ по отстрелу диких кабанов.

Напомним, президент Польши в конце декабря прошлого года подписал спецзакон о борьбе с АЧС, который предусматривал, в частности, и строительство заграждения длиной 1,1 тыс. километров на границе с Беларусью и Украиной. Стоимость его строительства в течение 2018-2021 годов должна была составить всего около 235 млн злотых (63 млн долл.).

 
ForUm

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