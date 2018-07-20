Украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта примерно в 50 км от города Эль-Аламейна, который находится на побережье Средиземного моря, сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Almasdar.

Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

На борту находились шесть членов экипажа, никто из них не получил ранений. Тем не менее весь экипаж был госпитализирован, где прошёл соответствующее обследование, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений.

Эту информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.