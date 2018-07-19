Европейская комиссия приняла решение ввести временные защитные меры относительно импорта стальной продукции. Ограничения затронут и 11 видов украинской металлопродукции, экспортируемой в ЕС.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, принимает по две ложки питательной смеси в день.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для руководителя САП Назара Холодницкого, и настаивает на его увольнении.

Международный суд ООН подтвердил обязательность выполнения Российской Федерацией его требования о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Россией Крыму.

Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к «крымским санкциям» ЕС.

Число отравившихся в детском лагере «Ястребок» (филиал «Орленок») в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области возросло до 94 человек.

У 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).

Правоохранители задержали на взятке мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Российские СМИ сообщили, что правительство Российской Федерации начало разработку санкций против Украины, под которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний.

В свою очередь заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что в Украине никто особо не пострадает от санкций, которые планирует ввести Россия.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) проведет внутреннее расследование по подозрению в шпионаже в ее рядах.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины обратилось в СММ ОБСЕ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут приняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в США 2015-2016 годов с помощью социальной сети Facebook. Об этом в интервью изданию Recode рассказал основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг.

В деле Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, не могут найти ключевого свидетеля.

Хозяйственный суд Киева отказался передать задолженность компании «Киевэнерго» перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за потребленный газ коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.

Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил о проведении сотрудниками киберполиции обыска в столичном офисе партии с целью закрытия партийного сайта.

Позже киберполиция заявила о прекращении работы сайта kpu.ua.

Киевсовет отказался вводить запрет на повышение стоимости проезда в транспорте до введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита столичной подземки и «Киевпастранса».

Фигурант ялтинской «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку объявил о прекращении голодовки, которую держал с конца июня.

Члены экипажа керченского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, могут вернуться на территорию аннексированного полуострова в любое время, но для этого им необходимо воспользоваться украинскими документами. Об этом рассказал в представитель прокуратуры АРК Егор Ребров.