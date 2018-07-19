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Переговоры Трамп-Путин еще раз подтвердили, что власти Украина должны самостоятельно решать задачу по мирному урегулированию войны на Донбассе. Об этом пишет в своем блоге политолог Алексей Красноперов, комментируя переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.

 «Молчание Трампа красноречиво свидетельствует, что позиция США по «Минским соглашениям» остается прежней: соглашения должны выполняться, и американцы в их выполнение вмешиваться не собираются. Нам в очередной раз дали понять, что никто, кроме нас самих, не будет решать украинские проблемы, в том числе и касающиеся мирного урегулирования ситуации на востоке страны», - делает вывод политолог.

Красноперов напоминает, что Минские соглашения предусматривают прямые переговоры между Киевом и непризнанными республиками Донбасса. И у Киева есть фигура переговорщика, который способен взять на себя решение этой задачи.

«А, значит, результат выполнения Минских соглашений зависит исключительно от прямых переговоров Киева, Луганска, Донецка и Москвы, и конкретно от ключевой фигуры всех переговоров – спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе Виктора Медведчука, с именем которого связаны все успешные обмены пленными», - пишет Красноперов.

Политолог приводит слова президента Украины, который официально признал Медведчука самым эффективным переговорщиком, пояснив, что у Порошенко для этого есть «весомые основания».

«Напомню, что в феврале Петр Порошенко прямо назвал Медведчука самым эффективным переговорщиком между Киевом и Москвой, и у президента на это были весомые основания. Как известно, именно благодаря работе Медведчука, домой уже вернулись сотни украинцев, и именно он был организатором всех массовых обменов пленными, включая последний по времени массовый обмен пленными между Киевом и ДНР-ЛНР 27 декабря 2017 года по формуле «306 на 74», - аргументирует свое мнение политолог.

Политолог подчеркивает, что благодаря прямым контактам Медведчука с Порошенко и Путиным за время войны на Донбассе удалось освободить из плена более 1000 человек.

«Всего же за время войны на Донбассе, благодаря опыту и прямому контакту Медведчука с Порошенко и Путиным, его умению и желанию вести переговоры, вышли из тюрьмы и вернулись домой более тысячи людей - только на подконтрольную часть удалось вернуть 481 человека», - напоминает политолог Алексей Красноперов.
ForUm

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