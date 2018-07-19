С начала года 350 тысяч человек прошли биометрический контроль на украинской границе, из них 240 тысяч – граждане РФ.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

«За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч - граждане РФ», - отметил он.

Напомним, с 1 января 2018 года на границе введен биометрический контроль – система фиксации биометрических данных человека, включая отпечатки пальцев, - для граждан 70 стран, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Россия попала в этот список стран «миграционного риска».