Конституционный суд ФРГ не принял к рассмотрению жалобу Союза охраны природы Германии (Nabu) против строительства по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила в четверг, 19 июля, пресс-служба Конституционного суда в Карлсруэ, передает DW.

Nabu намеревалась выступить против решения Высшего административного суда, который ранее отклонил поданную экологами жалобу на порядок утверждения плана строительства «Северного потока-2». Среди прочего природозащитная организация указывает на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода. Впрочем, Конституционный суд отклонил иск, аргументировав свое решение тем, что экологи не смогли в достаточной мере объяснить свою позицию.

Накануне в Конгресс США внесли законопроект о санкциях по газопроводу «Северный поток-2». В законопроекте под названием «О прекращении российской энергетической агрессии» говорится, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.

Напомним, работы по сооружению газопровода «Северный поток-2» в Германии начались в мае 2018 года. Соглашения по финансированию проекта подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия).

Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составлять 1220 километров, он соединит российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства газопровода и беспокоится из-за возможной потери статуса транзитной страны. Также противниками «Северного потока-2» являются США, Польша и страны Балтии. Критики газопровода есть и в Германии, однако федеральное правительство в основном поддерживает реализацию проекта, отметив, что он является частной инициативой.