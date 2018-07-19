также в разделеОбщество
И.о. ректора Одесского медуниверситета не пускают на рабочее место 2
Названы самые популярные среди абитуриентов специальности 10
НАБУ завершило расследование дела Труханова 27
НАБУ недовольно выговором Холодницкому и настаивает на увольнении 35
ДТП в Харькове: пропал ключевой свидетель по делу Зайцевой 41
Сенцов начал принимать по две ложки питательной смеси 50
Меджлис: РФ пытается выдавить крымских татар и заселить Крым бурами 30
Политзаключенный Куку прекратил голодовку 13
Троян: ГПСУ должна быть полностью готова к восстановлению контроля над госграницей 20
Контрразведка задержала «ополченку» «ДНР», которая выдавала патриотов 67
Вступительная кампания: в трех областях задержали взяточников из вузов 25
В Минобороны прокомментировали видео блогеров о танках в Харькове 41
В ОБСЕ разразился шпионский скандал 95
В Украину начал поступать румынский хлор 79
Эксперт: Смертельное ДТП в Харькове нельзя было предотвратить 99
Мэра Сколе снова задержали на взятке 112
В Крыму создали список «крымоненавистников» 54
ООС: За сутки – 17 обстрелов, обошлось без потерь 12

Мэру Сколе Владимиру Москалю, которого задержали на очередной неправомерной выгоде, сообщили о подозрении. Об этом информирует прокуратура Львовской области.

42-летний мужчина требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс. грн (в эту сумму, в частности, включены 8700 грн нотариальных услуг).

В прокуратуре отметили, что новое преступление мужчина совершил на этапе апелляционного обжалования приговора Стрыйского горрайонного суда, который за полученную служащим неправомерную выгоду назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Указанное лицо вчера, 18 июля, в порядке ст.208 УПК Украины, задержано на Сколевском кладбище, около 20:25.

Сегодня, 19 июля, прокурор области Юрием Квяткивский сообщил о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

В настоящее время решаются вопросы об избрании нарушителю меры пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацию имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги