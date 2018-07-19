Мэру Сколе Владимиру Москалю, которого задержали на очередной неправомерной выгоде, сообщили о подозрении. Об этом информирует прокуратура Львовской области.

42-летний мужчина требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс. грн (в эту сумму, в частности, включены 8700 грн нотариальных услуг).

В прокуратуре отметили, что новое преступление мужчина совершил на этапе апелляционного обжалования приговора Стрыйского горрайонного суда, который за полученную служащим неправомерную выгоду назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Указанное лицо вчера, 18 июля, в порядке ст.208 УПК Украины, задержано на Сколевском кладбище, около 20:25.

Сегодня, 19 июля, прокурор области Юрием Квяткивский сообщил о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

В настоящее время решаются вопросы об избрании нарушителю меры пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацию имущества.