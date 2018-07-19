также в разделеОбщество
И.о. ректора Одесского медуниверситета не пускают на рабочее место 2
Названы самые популярные среди абитуриентов специальности 10
НАБУ завершило расследование дела Труханова 27
НАБУ недовольно выговором Холодницкому и настаивает на увольнении 35
ДТП в Харькове: пропал ключевой свидетель по делу Зайцевой 41
Сенцов начал принимать по две ложки питательной смеси 50
Скандальному мэру Сколе грозит 10 лет тюрьмы 12
Политзаключенный Куку прекратил голодовку 13
Троян: ГПСУ должна быть полностью готова к восстановлению контроля над госграницей 20
Контрразведка задержала «ополченку» «ДНР», которая выдавала патриотов 67
Вступительная кампания: в трех областях задержали взяточников из вузов 25
В Минобороны прокомментировали видео блогеров о танках в Харькове 41
В ОБСЕ разразился шпионский скандал 95
В Украину начал поступать румынский хлор 79
Эксперт: Смертельное ДТП в Харькове нельзя было предотвратить 99
Мэра Сколе снова задержали на взятке 112
В Крыму создали список «крымоненавистников» 54
ООС: За сутки – 17 обстрелов, обошлось без потерь 12

Представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены «выдавить» коренное население полуострова и заселить его бурами – африканцами европейского происхождения. Об этом заявил во время пресс-конференции представитель Меджлиса Эскандер Бариев, передают Українськi Новини.

Он отметил, что в последнее время выросло количество нападений на крымских татар, как со стороны представителей силовых структур, так и со стороны различных асоциальных элементов.

«Я думаю, это делается с целью поспособствовать выдавливанию коренного народа со своей территории, со своей Родины... Мы проводили анализ, и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения в Крыму. В частности, в июне были там представители такого народа, как буры - африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма», - заявил Бариев.

Также он отметил, что со стороны самих буров может быть заинтересованность в переселении из-за проблем, связанных с их пребыванием в ЮАР.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что 95% обысков в оккупированном Крыму приходится на крымских татар.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги