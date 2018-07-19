Представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены «выдавить» коренное население полуострова и заселить его бурами – африканцами европейского происхождения. Об этом заявил во время пресс-конференции представитель Меджлиса Эскандер Бариев, передают Українськi Новини.

Он отметил, что в последнее время выросло количество нападений на крымских татар, как со стороны представителей силовых структур, так и со стороны различных асоциальных элементов.

«Я думаю, это делается с целью поспособствовать выдавливанию коренного народа со своей территории, со своей Родины... Мы проводили анализ, и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения в Крыму. В частности, в июне были там представители такого народа, как буры - африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма», - заявил Бариев.

Также он отметил, что со стороны самих буров может быть заинтересованность в переселении из-за проблем, связанных с их пребыванием в ЮАР.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что 95% обысков в оккупированном Крыму приходится на крымских татар.