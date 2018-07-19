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Израильский парламент (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском характере государства Израиль. Законом, в частности, закрепляется за ивритом статус единственного государственного языка, сообщает 112 Украина со ссылкой на Haaretz.

Обсуждение законопроекта продлилось почти 12 часов. За это решение проголосовали 62 депутата, 55 депутатов высказались против.

К принятию этого исторического решения Кнессет шел с 2011 года, когда Институт сионистской стратегии разработал первые предложения законопроекта.

Так, закон закрепляет декларативные нормы о том, что Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение. Также в законе указано, что единый Иерусалим является столицей Израиля.

Кроме того, по новому закону единственным государственным языком объявлен иврит, арабский язык наделили статусом особого. Последний пункт вызвал острую дискуссию.

Также Израиль обязуется заботиться о благе евреев и израильтян за границей, а также остается открытым для репатриации евреев из любой страны мира.

Ко всему прочему, еврейский и григорианский календари получают равный статус официальных, а шаббат и еврейские праздники объявлены официальными днями отдыха в Израиле. В то же время за представителями других национальностей сохраняется право использовать другой день для выходного.
ForUm

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