«Кризис в химической отрасли обнажил огромную проблему коммунальной сферы Украины: всё, что имеет страна, — это запущенное, разваливающееся коммунальное хозяйство, за годы «реформ» так и не увидевшее модернизации и инноваций», — заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», Виктор Медведчук, комментируя ситуацию с «Днепразотом».

Политик обратил внимание на вопиющий факт: жидкий хлор в стране не производится уже месяц, а власти до сих пор не предложили решения столь важной проблемы.

«В управлении ЖКХ и коммунальной собственности Днепропетровского облсовета бьют тревогу: ООО «Аульская хлоропереливная станция» в ближайшее время не сможет обеспечить жидким хлором водоканалы для обеззараживания питьевой воды в 22 областях Украины, в частности Днепропетровской. Депутаты областного совета обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом решить вопрос стабильной деятельности «Днепразота». С требованием вмешаться в ситуацию обратилась к Кабмину и ассоциация «Укрводоканалэкология». По информации, обнародованной «Киевводоканалом», сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды может наблюдаться по всей стране. При этом оперативно наладить поставки хлора из Европы проблематично. Как объяснили в «Киевводоканале», европейские цистерны не могут менять колесную базу, а кроме того, должны быть сертифицированы на территории Украины», — пояснил В.Медведчук.

Несмотря на то, что премьер-министр Владимир Гройсман 13 июля поспешил заверить украинцев в способности власти обеспечить страну средствами дезинфекции питьевой воды, проблема до сих пор так и не решена, а ситуация, похоже, уже выходит из-под контроля, подчеркнул лидер «Украинского выбора».

«КП ДОС «Аульский водовод», поставляющее воду в г. Днепр и другие населенные пункты области объявило, что 17 июля реагент на предприятии закончился. 18 июня о том, что исчерпаны запасы хлора для обеззараживания воды, объявили власти Лисичанска. Из-за дефицита жидкого хлора «Николаевводоканал» вынужден был снизить давление в сетях подачи воды. У «Харьковводоканала» запасов хлора осталось лишь до субботы. Вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий прогнозирует схожие проблемы в Житомире и Кривом Роге. Такие крупные производители напитков, как Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo, тоже не скрывают обеспокоенности сложившейся ситуацией и говорят об угрозе остановки мощностей», — напомнил лидер «Украинского выбора».

Ссылаясь на данные экспертов, политик отметил, что без возобновления поставок дезинфицирующих веществ вода станет технической, а если учесть, что подавляющее большинство водоканалов используют хлор как самый дешевый дезинфектант, нетрудно спрогнозировать масштабы катастрофы.

«Кризис в химической отрасли обнажил огромную проблему коммунальной сферы Украины. Все, что имеет страна, это запущенное, разваливающееся коммунальное хозяйство, за годы «реформ» так и не увидевшее модернизации и инноваций. А еще это неадекватно высокие тарифы и цены, не отвечающие уровню предоставляемых услуг; неспособность властей оперативно реагировать в кризисных ситуациях; стремление правительства все проблемы в стране взвалить на бизнес и граждан. Фактически народ стал заложником безграмотной, безответственной, популистской политики еврореформаторов, которые, рассказывая о «цивилизационном выборе» Украины и европейских стандартах, довели до коллапса все сферы жизнедеятельности государства», — подытожил Медведчук.