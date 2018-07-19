В июле 2018 сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии со Славянским отделом Национальной полиции Украины разоблачили и задержали участницу незаконных вооруженных формирований «ДНР», которая скрывалась от правосудия на мирной территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Силовики установили, что 43-летняя жительница Славянска в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды, вместе с мужем добровольно присоединилась к «ополчению Новороссии» и под руководством боевиков, один из которых имел позывной «Хмель», осуществляла фильтрационные мероприятия в Славянске и Краматорске, выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру «ДНР».

Разочаровавшись в идеях «русского мира», под влиянием аморального поведения большинства членов пророссийских бандформирований и с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению украинских городов, «ополченка» самовольно оставила службу.

По материалам военной контрразведки по указанной гражданке Украины открыто уголовное производство и 13 июля ей объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса Украины – (Создание непредусмотренных законом военизированных формирований). Сейчас задержанная сотрудничает со следствием.