также в разделеОбщество
Контрразведка задержала «ополченку» «ДНР», которая выдавала патриотов 10
В Минобороны прокомментировали видео блогеров о танках в Харькове 17
В ОБСЕ разразился шпионский скандал 29
В Украину начал поступать румынский хлор 25
Эксперт: Смертельное ДТП в Харькове нельзя было предотвратить 52
Мэра Сколе снова задержали на взятке 50
В Крыму создали список «крымоненавистников» 37
ООС: За сутки – 17 обстрелов, обошлось без потерь 10
«Днепразот» готовится к запуску производства хлора 25
Прокуратура: Экипаж «Норда» вполне законно может вернуться в Крым 45
18 июля. Картина дня 54
В Хмельницкой области осудили женщину за попытку продать 4-летнего сына 20
Олег Винник будет преподавать в вузе Поплавского 27
Нардеп: Боевики публикуют «дневник» Асеева, чтобы выдать его за шпиона 29
На Закарпатье провели спецоперацию для задержания наркоторговцев 33
На Волыни офицер получил 9 лет тюрьмы за убийство солдата 28
Ученые развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах 125
Из-за договора «Укрзализныци» с WOG пяти лицам объявлено о подозрении 20

18 июля сотрудники территориальных управлений защиты экономики Нацполиции задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими неправомерной выгоды. Суммы колебались от 5 тыс. гривен до 5 тыс. долларов, сообщает пресс-служба полиции.

Так, в Одессе оперативники задокументировали преступную деятельность должностных лиц одной из академий.

Декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5 тыс. долларов США. За указанную сумму сотрудница пообещала помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение. Задержали фигурантов при получении взятки.

Кроме 5 тыс. долларов, которые фигуранты получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли 4 конверта в которых были указаны фамилии других абитуриентов. В середине конвертов находились средства на общую сумму 2600 долларов США и 2500 гривен.

В Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5000 гривен.

В Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 тыс. гривен.

При получении первой части взятки – 2 тысяч гривен – чиновник был задержан оперативниками Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры.

Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Работникам образования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают другие факты получения неправомерной выгоды сотрудниками вуза.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги