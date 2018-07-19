18 июля сотрудники территориальных управлений защиты экономики Нацполиции задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими неправомерной выгоды. Суммы колебались от 5 тыс. гривен до 5 тыс. долларов, сообщает пресс-служба полиции.

Так, в Одессе оперативники задокументировали преступную деятельность должностных лиц одной из академий.

Декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5 тыс. долларов США. За указанную сумму сотрудница пообещала помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение. Задержали фигурантов при получении взятки.

Кроме 5 тыс. долларов, которые фигуранты получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли 4 конверта в которых были указаны фамилии других абитуриентов. В середине конвертов находились средства на общую сумму 2600 долларов США и 2500 гривен.

В Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5000 гривен.

В Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 тыс. гривен.

При получении первой части взятки – 2 тысяч гривен – чиновник был задержан оперативниками Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры.

Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Работникам образования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают другие факты получения неправомерной выгоды сотрудниками вуза.