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Жуткое ДТП с шестью погибшими в центре Харькова нельзя было предотвратить, так как оба водителя нарушили правила дорожного движения. Об этом во время заседания суда 18 июля заявил Виталий Ольхов, проводивший автотехническую экспертизу, передает NewsRoom.

По мнению эксперта, находившийся за рулем Volkswagen Touareg Геннадий Дронов не остановился на линии светофора и начал движение на мигающий желтый сигнал. Зеленый загорелся, когда подозреваемый уже выехал на перекресток. Водитель Lexus Алена Зайцева также не стала тормозить и двигалась на красный. При этом эксперт заявил, что по видео не может установить скорость автомобилей.

«Когда Дронов мог двигаться на разрешающий ему сигнал, то Lexus уже не мог остановиться. ДТП предотвратить нельзя было. Опасность создали оба водителя, когда двигались на запрещающий сигнал светофора», - считает Ольхов.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. 
ForUm

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