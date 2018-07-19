В Украину начал поступать импортированный хлор из Румынии. Об этом в комментарии 112 Украина сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

«Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю, но этого недостаточно для общей потребности. Словакия, Польша могут начинать отгрузки, и хлор может быть по их контрактам до 30 августа в Украине. Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа», – отметила Бабий.

Она добавила, что сейчас переоборудуются все мощности, что позволит Киеву и Кривому Рогу принимать цистерны с хлором и переливать его в контейнеры для других потребителей.

Ранее председатель ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь сообщал, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах. Отмечалось, что худшая ситуация на сегодня в Харькове, Кропивницком и Запорожье. В Харькове уже счет идет на дни. В Киеве осталось хлора еще где-то на месяц.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня «Днепроазот», который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.

Как отмечают на предприятии, это вынужденный шаг, поскольку из-за подорожания энергоресурсов производство их продукции стало невыгодным.

Сложившуюся ситуацию пытались исправить с помощью привлечения правительства и СНБО, но, несмотря на достигнутые договоренности с руководством «Днепразота», производство хлора пока не восстановлено.

Позже в «Днепразоте» заявили о готовности возобновить производство хлора при условии повышения его цены.