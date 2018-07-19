также в разделеОбщество
Контрразведка задержала «ополченку» «ДНР», которая выдавала патриотов 10
Вступительная кампания: в трех областях задержали взяточников из вузов 10
В Минобороны прокомментировали видео блогеров о танках в Харькове 17
В ОБСЕ разразился шпионский скандал 29
В Украину начал поступать румынский хлор 25
Эксперт: Смертельное ДТП в Харькове нельзя было предотвратить 52
Мэра Сколе снова задержали на взятке 50
В Крыму создали список «крымоненавистников» 37
«Днепразот» готовится к запуску производства хлора 25
Прокуратура: Экипаж «Норда» вполне законно может вернуться в Крым 45
18 июля. Картина дня 54
В Хмельницкой области осудили женщину за попытку продать 4-летнего сына 20
Олег Винник будет преподавать в вузе Поплавского 27
Нардеп: Боевики публикуют «дневник» Асеева, чтобы выдать его за шпиона 29
На Закарпатье провели спецоперацию для задержания наркоторговцев 33
На Волыни офицер получил 9 лет тюрьмы за убийство солдата 28
Ученые развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах 125
Из-за договора «Укрзализныци» с WOG пяти лицам объявлено о подозрении 20

За прошедшие сутки, 18 июля, противник 17 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска проявили активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного. Наряду с этим противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы. «Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия», - заявили в штабе.

Вчера потерь среди защитников Украины не допущено.

По данным разведки, двое оккупантов погибли и пятеро были ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Песков и Водяного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги