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Изяславский районный суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы за попытку  продать своего 4-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

В феврале этого года следователи следственного управления совместно с сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в области и сотрудниками управления Службы безопасности Украины в результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий задокументировали факт незаконной сделки в отношении малолетнего ребенка.

Установлено, что 32-летняя жительница Белогорского района, преследуя корыстные мотивы, осуществила незаконную сделку относительно своего 4-летнего сына.

За 15 тыс. грн она отдала мальчика посторонним лицам для занятия попрошайничеством на территории Тернопольщины, что подтвердила соответствующей распиской.

После получения средств злоумышленницу разоблачили и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка).
ForUm

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