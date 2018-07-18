Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили должностным лицам ОАО «Укрзализныця» и представителям ООО «Вог Аэро Джет» (весной 2018 изменила название на ООО «Воленс Трейд») о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего «Укрзализныци» нанесен ущерб в особо крупных размерах. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Так, в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) подозреваются:

- бывший руководитель филиала «Центр обеспечения производства» (далее - «ЦОВ») ОАО «Укрзализныця» (действующий на момент совершения преступления);

- бывший заместитель начальника филиала «ЦОВ» (действующий на момент совершения преступления);

- начальник отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства филиала «ЦОВ»;

- куратор компании-поставщика топлива – доверенное лицо конечных владельцев финансово-промышленной группы, в состав которой входит компания-поставщик топлива «Укрзализныци».

- лицо, подчиненное куратору, ответственное за поиск и сопровождение государственных закупок нефтепродуктов, в которых принимала участие компания-поставщик топлива «Укрзализныци».

Поскольку местонахождение трех из указанных лиц – экс-руководителя филиала, куратора компании-поставщика и его подчиненного – пока не установлено, о подозрении им сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст.278 Уголовного процессуального кодекса Украины. Относительно остальных подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, в марте 2016 ООО «Вог Аэро Джет» выиграло тендер и заключило с филиалом «ЦОВ» ПАО «Укрзализныця» договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Впоследствии «Укрзализныця» и поставщик трижды (23, 25 и 29 марта 2016 года) подписывали дополнительные соглашения к договору поставки. В соответствии с этими соглашениями должностные лица «Укрзализныци», пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке, несколько раз дополнительно увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги.

Как выяснило следствие, законных оснований для заключения третьего дополнительного соглашения не было, поскольку в течение 25-29 марта 2016 рыночные цены на топливо не росли. Следовательно, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую привлекательность, но и превысила рыночный уровень цен, что, по мнению детективов, привело к искажению результатов торгов. «Укрзализныця» закупила у победителя тендера три четверти от запланированного объема топлива по ценам, повышенным на основании третьего дополнительного соглашения и в результате переплатила поставщику за дизельное топливо 92 млн грн.

Упомянутое дополнительное соглашение повлияло и на цену топлива, которая определялась следующими (четвертым и пятым) дополнительными соглашениями. Детективы уверены, что это увеличило стоимость приобретенных объемов топлива по договору поставки на 22 млн грн. По их мнению, эти обстоятельства также должны быть учтены при привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.

Напоминаем, расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

В рамках уголовного производства инициирован ряд судебных исков, по результатам рассмотрения которых суд подтвердил безосновательность и незаконность заключения третьего допсоглашения.

27 июля 2017 к такому выводу пришел Хозяйственный суд Киева. 18 октября того же года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение. 15 марта 2018 Верховный суд Украины отклонил кассацию ООО «Вог Аэро Джет» на решение судов низшей инстанции. Поэтому детективы НАБУ получили дополнительные аргументы в пользу версии следствия.