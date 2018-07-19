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По результатам проверок в Киеве обнаружили 631 старый брошенный автомобиль. Об этом КГГА сообщила в ответ на запрос УНН.

«Так, в Голосеевском районе обнаружены 38 авто, Дарницком – 107; Деснянскои – 46, Днепровском – 36, Оболонском – 13, Печерском – 46, Подольском – 44, Святошинском – 102, Соломенском – 91, Шевченковскои – 108», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании владельца в Ривненской области. Он оказался участником АТО.

После этого мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей.

 
ForUm

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