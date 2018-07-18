Вчера, 17 июля, в центре Праги в результате обвала в доме на улице Микуландска травмированы трое рабочих из Закарпатья, сообщает Голос Карпат.

На месте проводила ремонтные работы бригада рабочих из Закарпатья. Среди травмированных есть два жителя Хустского района и один из Виноградова. В частности стало известно, что молодой житель Виноградова впервые поехал на заработки. Именно его состояние является тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника.

Также известно, что закарпатцы работали в Чехии нелегально. Остальные рабочие из бригады будут депортированы.

Как сообщают местные СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного – крайне тяжелое. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь, сейчас мужчина находится в искусственной коме.