также в разделеОбщество
По факту нападения на Шабунина под САП завели уголовное дело 2
Луценко поручил открыть уголовное дело по факту стычек под САП 23
Польша экстрадировала в Украину главбуха «Укрспирта» 22
СБУ задержала в «Борисполе» пособника боевиков 29
Украинский политзаключенный Куку отказался прекращать голодовку 25
Тело избитого до смерти украинца доставят из Турции в четверг 28
Хлорный коллапс: Почему Украина может остаться без питьевой воды 118
Мать Балуха не будет просить Путина о помиловании сына 31
В Одессе задержали двоих заключенных, сбежавших из колонии 39
По факту нападения на задание НАБУ завели уголовное дело 18
17 июля. Картина дня 43
Синоптик предупредила украинцев о ливнях и грозах 28
Стрелявшего в ребенка помощника нардепа выпустили из-под стражи 33
У «Киевводоканала» запаса хлора осталось только на месяц 74
СМИ: Спецслужбы РФ получили секретные досье на сотрудников СММ ОБСЕ 46
НАБУ считает нападение «титушек» организованной провокацией 36
МВД усиленно готовится к массовым мероприятиям в Украине 41
Горбатюк: ГПУ пытается усилить влияние на прокуроров 26

Вчера, 17 июля, оккупанты создавали искусственные очереди у КПВВ «Чонгар» при въезде в Крым, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, оккупанты специально осуществляли медленное оформление транспортных средств, следующих на полуостров, хотя никаких объективных причин для этого не было.

Такую ситуацию вчера наблюдали у КПВВ «Чонгар», на двух других контрольных пунктах («Каланчак» и «Чаплинка») скоплений автотранспорта не было.

Пограничники призвали граждан учесть данную информацию при планировании путешествия.

Напоминаем, что в целом Госпогранслужба фиксирует стабильное снижение пассажиро-транспортного потока на админграницах с временно оккупированным Крымом. Так, в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 количество граждан снизилось на 6%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги