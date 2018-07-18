Вчера, 17 июля, оккупанты создавали искусственные очереди у КПВВ «Чонгар» при въезде в Крым, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, оккупанты специально осуществляли медленное оформление транспортных средств, следующих на полуостров, хотя никаких объективных причин для этого не было.

Такую ситуацию вчера наблюдали у КПВВ «Чонгар», на двух других контрольных пунктах («Каланчак» и «Чаплинка») скоплений автотранспорта не было.

Пограничники призвали граждан учесть данную информацию при планировании путешествия.

Напоминаем, что в целом Госпогранслужба фиксирует стабильное снижение пассажиро-транспортного потока на админграницах с временно оккупированным Крымом. Так, в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 количество граждан снизилось на 6%.