Мать незаконно удерживаемого в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха Наталья не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Об она заявила в комментарии Крым.Реалии.

«Путина просить не буду. Меня Вова (Владимир Балух. - Ред.) не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить - это признать свою вину. А он вину не может признать потому, что ни в чем не виноват», - сказала Наталья Балух.

Напомним, 26 июня мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.