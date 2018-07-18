Полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц у здания Национального антикоррупционного бюро Украины 17 июля, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение, что возле здания НАБУ неустановленные лица совершают противоправные действия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных. По прибытию на месте находилась группа лиц в количестве около 30 человек. Установлено, что часть из них вошла в приемную граждан НАБУ, повредив при этом входные двери. Кроме того, правонарушители повредили краской внешние ролеты здания и камеры видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

Сейчас следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4-х лет. Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, 17 июля в здание Национального антикоррупционного бюро ворвались неизвестные и устроили беспорядки.

НАБУ назвало это атакой на ведомство за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты.