Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перешел к судебным прениям.

Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению известного бизнесмена-одессита, который предлагал дать должностному лицу Национального антикоррупционного бюро Украины, занимающему ответственное положение, неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США.

В здание Национального антикоррупционного бюро ворвались неизвестные и устроили беспорядки.

НАБУ назвало это атакой на ведомство за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты.

В селе Сосновое Лиманского района Донецкой области в лагере «Ястребок» отравились 60 детей.

Россия должна понести ответственность за крушение рейса МН17, заявил Президент Украины Петр Порошенко в четвертую годовщину катастрофы.

В свою очередь высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность в деле о сбивании малайзийского «Боинга» рейса MH17.

Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Крупный производитель аммиака и азотных удобрений предприятие «Днепразот» (Каменское, Днепропетровская область) готово возобновить производство жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды.

Внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине просочились в российскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ. Об этом говорится в расследовании ARD magazine Fakt.

С начала суток 17 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 прицельных вражеских обстрела позиций украинских военных. В результате боевых действий погиб военнослужащий 1978 г.р.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2017 году получила 39,4 млрд грн чистой прибыли, что в 2,2 раза больше показателя за 2016 год.

Министерство здравоохранения Украины досрочно разорвало контракт с ректором Одесского национального медуниверситета Валерием Запорожаном.

Бывший президент Леонид Кравчук согласился свидетельствовать в суде в защиту беглого президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Сегодня, 17 июля, около 13:00 в полицию поступило сообщение, что в Ривном на улице Небесной Сотни застрелили мужчину. Тело с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.

Генеральная прокуратура со вторника, 17 июля, начинает проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования так называемых дел Майдана.

Президент Петр Порошенко дал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.