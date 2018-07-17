В Константиновке Донецкой области воры совершили ложный вызов о пожаре, а пока наряд отрабатывал его, они вынесли из пожарной части имущества на 45 тыс. гривен, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что на диспетчерский пункт поступил вызов о пожаре. Спасатели в полном составе выехали на место возгорания, однако при прибытии выяснилось, что вызов ложный. Вернувшись на место дислокации наряд обнаружил отсутствие имущества на общую сумму 45 тыс. гривен.

В течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, которые планировали избавиться похищенного. Ими оказались местные жители 27 и 42 лет. Старший из дуэта уже привлекался к уголовной ответственности, а потому идея незаконного обогащения принадлежит ему.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража, совершенная группой лиц» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.