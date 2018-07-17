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Завтра, 18 июля, в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами переходящие в ливни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Над Украиной зависает циклон Халина и, похоже, надолго. Именно он будет путешествовать нашими просторами и поливать дождями с грозами ближайшие несколько дней», – написала она.

По прогнозу синоптика, 18 июля в большинстве областей пройдут дожди, местами дожди будут переходить в ливни, будут сопровождаться грозами, шквалами и иногда даже градом.

«Южная часть будет сопротивляться его влиянию, поэтому на юге существенные дожди маловероятны. Температура воздуха завтра - бальзам. В течение дня + 20 + 26 градусов, на юге и востоке + 24 + 29, местами до +30 градусов», – подчеркнула Диденко.

Также, по ее словам, в Киеве в среду - периодические дожди, грозы, возможно шквалистое усиление ветра и в отдельных районах даже град. Температура воздуха умеренная, + 23 + 25 градусов.
ForUm

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