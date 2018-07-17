Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк считает, что организационные изменения в структуре ГПУ были осуществлены для возможности дополнительно влиять на прокуроров.



Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, зачем, по его мнению, был переквалифицирован Департамент специальных расследований. «Как по мне, единственное - это как раз вопрос о возможности дополнительного воздействия на прокуроров, то есть на тех людей, которые принимают решения по уголовным производствам. Потому что мы неоднократно, я лично, следователи и прокуроры, не позволяли вмешиваться незаконно в расследование уголовных производств. По этому поводу были и жалобы, и заявления о преступлении», - сказал Горбатюк, сообщает УНИАН.

По его мнению, соответствующее решение о реорганизации департамента в управление «было этим продиктовано». В то же время, отметил он, «следователи и прокуроры, действительно, остались все на местах, и все по тем уголовным производствам, которые расследовали, и руководители подразделений».

«Соответственно, никаких изменений в самом отношении к расследованию, в желании установить истину и привлечь виновных к ответственности не произошло. А если будут какие-либо попытки незаконного влияния, то мы будем ставить в известность общество, ожидая помощи», - отметил Горбатюк.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко ликвидировал Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что указанные изменения имеют целью разграничения структурных подразделений, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в Генеральной прокуратуре Украины.