также в разделеОбщество
Могерини: «Бук», из которого сбили МН17, без всякого сомнения принадлежал РФ
СМИ: Спецслужбы РФ получили секретные досье на сотрудников СММ ОБСЕ 9
НАБУ считает нападение «титушек» организованной провокацией 21
МВД усиленно готовится к массовым мероприятиям в Украине 16
Харьковская абитуриентка отправила вместо себя на ВНО «двойников» 20
Полиция закупит еще 80 спецавто для перевозки задержанных в ИВС 12
У юристов нардепа Грановского нашли несколько одиозных «кейсов» 32
ГПУ сообщила о подозрении еще одному участнику убийства черкасского журналиста 22
В Турции арестовали россиянина, до смерти избившего украинца 47
Минздрав уволил ректора Одесского медуниверситета 52
САП осудила стычки под зданием 65
Суд по делу Януковича перешел к стадии дебатов 36
$800 тысяч для детектива НАБУ: Дело Альперина направлено в суд 63
Дело Майдана: В ГПУ объяснили запрет строительства музея Небесной сотни 37
Суд отказался снимать арест с имущества аэропорта «Одесса» 32
США выделят украинской армии помощь еще на $100 миллионов 26
Главу винницкой ГФС подозревают в создании преступной группировки 34
Блогеры беспрепятственно проникли на танковый склад в Харькове 335

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк считает, что организационные изменения в структуре ГПУ были осуществлены для возможности дополнительно влиять на прокуроров.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, зачем, по его мнению, был переквалифицирован Департамент специальных расследований. «Как по мне, единственное - это как раз вопрос о возможности дополнительного воздействия на прокуроров, то есть на тех людей, которые принимают решения по уголовным производствам. Потому что мы неоднократно, я лично, следователи и прокуроры, не позволяли вмешиваться незаконно в расследование уголовных производств. По этому поводу были и жалобы, и заявления о преступлении», - сказал Горбатюк, сообщает УНИАН.

По его мнению, соответствующее решение о реорганизации департамента в управление «было этим продиктовано». В то же время, отметил он, «следователи и прокуроры, действительно, остались все на местах, и все по тем уголовным производствам, которые расследовали, и руководители подразделений».

«Соответственно, никаких изменений в самом отношении к расследованию, в желании установить истину и привлечь виновных к ответственности не произошло. А если будут какие-либо попытки незаконного влияния, то мы будем ставить в известность общество, ожидая помощи», - отметил Горбатюк.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко ликвидировал Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что указанные изменения имеют целью разграничения структурных подразделений, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в Генеральной прокуратуре Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги