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Блогеры беспрепятственно проникли на танковый склад в Харькове 335

Абитуриентка из Харькова пыталась «сдать» Внешнее независимое тестирование оригинальным образом: она послала на сдачу тестов вместо себя «двойников». Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, сообщает 057.ua.

«Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, «наштукатурились» и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы», - написал Сидоренко.

Он также добавил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.

Напомним, 12 июля в электронных кабинетах поступающих будет открыта возможность подачи заявлений на поступление

 
ForUm

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