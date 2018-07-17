Киевский метрополитен в последний день перед повышением тарифов на проезд, 13 июля, пассажиры пополнили свои карточки на почти 6 миллионов поездок, сообщается в Twitter подземки.

«В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 971 000 525 поездок», – говорится в сообщении.

При этом в КП отметили, что из этого числа – 4 миллиона 568,8 тыс. поездок куплены по тарифу 4,5 грн.

Как ранее сообщал ForUm, 14 июля в Киеве повышены тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте.