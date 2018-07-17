также в разделеСтолица
Стала известна дата запуска поезда четырех столиц 15
На Киев подали в суд из-за новых цен на проезд 16
Столичный фуникулер закроют более чем на месяц 18
В Киеве из-за трех крестных ходов ограничат движение транспорта 27
Назначена дата суда по спору Киева и «Нафтогаза» 117
Пожар в хостеле: На поджегшего себя жильца открыли дело 19
Вслед за коммунальным транспортом в Киеве начали повышать цены в маршрутках 36
В Киеве разоблачили работу онлайн-порностудии 37
КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь 23
В Киеве в результате пожара в хостеле пострадали 6 человек 30
Станция метро «Левобережная» возобновила работу 31
Из-за сообщения о минировании закрыли станцию столичного метро «Левобережная» 22
Сегодня в Киеве повышены тарифы на проезд 94
На станциях киевского метро образовались большие очереди 36
Под Радой автомобиль сбил «евробляхера» 36
В центре Киева Насалик подрался с нардепом Шаховым 118
В КГГА подписали распоряжение о повышении цен на проезд 97
Возле Рады автомобиль нардепа задел митингующего 150

Киевский метрополитен в последний день перед повышением тарифов на проезд, 13 июля, пассажиры пополнили свои карточки на почти 6 миллионов поездок, сообщается в Twitter подземки.

«В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 971 000 525 поездок», – говорится в сообщении.

При этом в КП отметили, что из этого числа – 4 миллиона 568,8 тыс. поездок куплены по тарифу 4,5 грн.

Как ранее сообщал ForUm, 14 июля в Киеве повышены тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги