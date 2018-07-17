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Сегодня ночью, на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами.

«Добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные «кредиторы» выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища «по службе», - говорится в сообщении.

С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.
ForUm

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