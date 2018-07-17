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В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Киевскому городскому совету, исполнительному органу КГС (Киевской городской государственной администрации) относительно установления новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 5 июля 2018 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения».

Истцами в данном административном иске указаны Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик.

Суд решает вопрос об открытии производства.

Как сообщал ForUm, 14 июля в Киеве повышены тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте.
ForUm

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