В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Киевскому городскому совету, исполнительному органу КГС (Киевской городской государственной администрации) относительно установления новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 5 июля 2018 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения».

Истцами в данном административном иске указаны Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик.

Суд решает вопрос об открытии производства.

Как сообщал ForUm, 14 июля в Киеве повышены тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте.