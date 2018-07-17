Следователи управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе организации похищения человека, повлекшей тяжкие последствия и умышленного убийства на заказ с особой жестокостью активиста и журналиста Василия Сергиенко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194 УК Украины.

По данным ГПУ, в связи с получением достаточных доказательств участия конкретного лица в указанной преступной организации гражданину З. сообщено о подозрении в совершении соответствующих преступлений.

Кроме того, ему инкриминируется соучастие в других преступлениях, совершенных преступной организацией, в частности умышленном противоправном причинении смерти, совершенном в отношении похищенного человека, с особой жестокостью, по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, а также незаконном проникновении во владения лица с применением насилия, то есть совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, п 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 162 УК Украины.

Печерский районный суд Киева 17 июля должен рассмотреть ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство заблаговременно вручено последнему.

Как известно, в апреле 2014 года тело пропавшего активиста и журналиста Василия Сергиенко нашли замученным в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

17 мая 2017 в Киеве полиция задержала организаторов его похищения и убийства.

В июле 2017 прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей преступления.