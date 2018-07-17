Никогда Трамп еще не подвергался такой беспощадной критике со стороны своих однопартийцев из Республиканской партии, как после совместной пресс-конференции в Хельсинки с российским лидером Владимиром Путиным. Причиной для этого стал его ответ на простой вопрос: кому он верит больше в вопросе о вмешательстве РФ в президентские выборы – американской разведке или самой России?

Трамп не только удивил, но и вызвал волну возмущений влиятельных республиканцев в Конгрессе (не говоря уже о демократах) и побудил людей выйти с протестами под Белый дом в день своего возвращения в Вашингтон. Американцы требуют от Трампа объяснений, от которых будет зависеть уровень доверия к президенту и, собственно, его будущие политические перспективы в Белом доме.

ВИНОВАТ ОБАМА?

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов еще в конце 2016 года обнародовало выводы, в которых было четко указано: Россия вмешалась в президентские выборы. Тогда, взвесив все фактически-доказательные «за» и политически резонансные «против» президент Обама принял решение о санкциях против ГРУ, ФСБ и нескольких отдельных учреждений и чиновников. Он также выслал из США 35 российских оперативников с дипломатическим прикрытием и закрыл две дипломатических «дачи» РФ в Мэриленде и вблизи Нью-Йорка. Такой политический шаг требовал серьезных оснований, и они, очевидно, были у президента на столе.

После того, как Белый дом официально возглавил Дональд Трамп, новые руководители разведки продолжили докладывать ему о вмешательстве со стороны РФ не только в США, но и в других странах Запада. Трамп не поддерживал, но и особо не спорил с этой позицией, обвиняя в бездействии своего предшественника, президента Обаму.

Перед встречей с Путиным в Хельсинки ситуацию резко изменило заявление американского Минюста, который в пятницу официально обвинил 12 сотрудников российского ГРУ в хакерском взломе сервера Демократической партии. При этом были названы конкретные фамилии на основании тщательного расследования спецпрокурора Мюллера.

Демократы тут же призвали Трампа отменить встречу с Путиным, запланированную на понедельник. Республиканцы почувствовали возможность политического резонанса. Но для президента это не стало аргументом, чтобы изменить планы. Переговоры состоялись по плану, лидеры даже общались дольше запланированного времени.

Конечно, это не могло пройти без внимания американского политикума и медиа. Далее – подробно.

ТРАМП И РОССИЯ: ВОПРОС В ЛОБ

На итоговой пресс-конференции тема вмешательства России в американские выборы стала самой «горячей». Кремлевский лидер вновь публично заявил, что РФ не делала этого.

Тогда журналист AP спросил Трампа прямо: «Только что президент Путин отрицал любую причастность к вмешательству в выборы 2016 года. Все разведывательные службы США пришли к выводу, что Россия совершила это. Поэтому, мой первый вопрос вам, сэр, кому вы верите? Мой второй вопрос, не могли бы вы сейчас, когда смотрит весь мир, сказать президенту Путину, что вы осуждаете то, что случилось в 2016 году и предупредить его, чтобы он никогда не делал это снова?»

Именно в этот момент Трамп и озвучил заявление, которое хоть и не дало полного ответа, но стало «триггером» для повальной критики в его адрес.

«Итак, позвольте мне просто сказать, что существует два подхода», - начал Трамп, так и не завершив этой мысли. Он переключился на ФБР, отметив, что Бюро не провело должного расследования, поскольку не получило в свое распоряжение взломанный сервер демократов.

После этого он подтвердил, что получал предупреждения со стороны разведки о России. «Мои люди приходили ко мне, Дэн Коутс (глава Национальной разведки США – ред.) приходил ко мне и говорил, что думает, это Россия (вмешалась в выборы – ред.)», - отметил глава Белого дома.

Но, по его словам, российский лидер убедил его, что РФ не вмешивалась в выборы. «У меня есть (слово – ред.) президента Путина, он только сказал, что это не Россия. Я скажу так: я не вижу причин, почему бы это могла быть она (Россия – ред.)», - отметил президент США. Он подчеркнул, что Путин был «очень твердым и убедительным» в отрицании причастности РФ.

Фактически, этим президент Трамп противопоставил последовательные доказательства разведки о вмешательстве России и о вранье Кремля со словами самого Путина, который просто нагло все отрицает.

РЕАКЦИЯ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

Такая позиция вызвала взрыв негодования в Соединенных Штатах. Учитывая разницу во времени с Хельсинки, в Вашингтоне в течение почти целый день критика набирала новых и новых оборотов. Интересовало, как отреагируют республиканцы - демократы и так были однозначны в отношении стремления Трампа сблизиться с Россией.

Предсказуемым стало заявление давнего оппонента Трампа, председателя Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джона Маккейна. Он подчеркнул, что президент «не смог защитить то, что делает нас (американцев – ред.) теми, кем мы есть – республикой свободных людей, преданных делу свободы как в стране, так и за рубежом».

Впрочем неожиданными стали высказывания других однопартийцев хозяина Белого дома, которые обычно поддерживают его политику.

Так, спикер Палаты представителей, республиканец Пол Райан категорически отмежевался от позиции Трампа, подчеркнув, что не сомневается во вмешательстве России в выборы в США. «Это не просто выводы американского разведывательного сообщества, но и Комитета по вопросам разведки Палаты представителей», - заявил спикер. Он подчеркнул, что президент должен признать: Россия не является союзником Соединенных Штатов. «Не существует моральной эквивалентности между США и Россией, которая остается враждебной для наших основных ценностей и идеалов. Соединенные Штаты должны сосредоточить свое внимание на том, чтобы привлечь Россию к ответственности и положить конец ее коварным нападениям на демократию», - подчеркнул Райан.

Другой влиятельный конгрессмен-республиканец, председатель Комитета по иностранным делам Боб Коркер заявил в понедельник: «Когда он (президент Трамп, – ред.) имел возможность защитить наши разведывательные агентства, которые работают на него, я был очень разочарован и расстроен той равнозначностью, которую он определил между ними и тем, что говорил Путин». Коркер подчеркнул, что заявление главы Белого дома в Хельсинки заставила выглядеть США нацией, которая легко поддается влиянию.

Заявление Трампа было раскритикована не только в Конгрессе, но и в экспертно-политической среде. Бывший спикер Палаты представителей, республиканец Ньют Гингрич, который был давним адвокатом политики Трампа, назвал «самой большой ошибкой» заявление главы Белого дома, что он верит больше Путину, чем американской разведке.

«Президент Трамп должен разъяснить свои заявления, которые он сделал в Хельсинки, о нашей системе разведки и Путина. Это самая серьезная ошибка в его президентстве, которая должна быть исправлена немедленно», - заявил бывший влиятельный конгрессмен.

Более того, любимый телеканал президента Трампа Fox News выразил недоумение, почему президент не отстаивает позицию разведывательного сообщества США в угоду позиции Путина.

РЕАКЦИЯ МЕДИА

Американские СМИ либерального толка, с которыми президент Трамп продолжает находиться в состоянии «войны», также остро раскритиковали президента и не стали стеснять себя политкорректными формулировками. The Washington Post написала, что выступление Трампа на пресс-конференции в Хельсинки прошло полностью так, как того хотел Путин.

«Стоя рядом с Путиным, Трамп не только не развенчал сомнения, но даже не выразил обеспокоенности действиями России (на выборах в США, – ред.) 2016 года, зато он настойчиво защищал Путина и каждый раз обвинял обе стороны в напряженности отношений», - написала газета.

Аналитическое издание The Atlantic выпустило публикацию под заголовком: «Это момент истины для республиканцев. Республиканская партия может или защитить США, или служить ущербному и неполноценному мужчине, который сейчас значится президентом».

Есть два возможных объяснения «позорного выступления» президента, которое увидел мир, пишет издание. Или Дональд Трамп «неприкрытый агент российского влияния, или он настолько глуп, незащищен и нарциссичен, что не осознает как каждым своим шагом продвигает линию, выгодную Путину, отмечается в публикации.

Американские центральные телеканалы весь понедельник ретранслировали заявления демократов и республиканцев, которые или называли заявление Трампа «предательством» национальных интересов США, или требовали от президента разъяснить ситуацию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕЛОМ ДОМЕ

Трамп вернулся в Вашингтон глубоко вечером в понедельник. Под Белым домом собрались громкие протестующие с плакатами, фонарями и мегафонами. Их отделяли от резиденции дополнительные заборы и выставленные кордоны охраны. Если их и услышал президент, это стало лишь дополнительным доводом, что политическое напряжение в Ди-Си созревает, и лучше не доводить его до точки кипения. Пока непонятно, как оценивает ситуацию сам Трамп, когда политическая поддержка соратников заметно пошатнулась.

Для того, чтобы снизить напряжение, Белый дом сделал правильный шаг, спланировав на вторую половину дня вторника встречу президента с членами Конгресса в Комнате Рузвельта.

Итак, Дональд Трамп считает встречу с Владимиром Путиным своим дипломатическим успехом, как он заявил об этом на совместной пресс-конференции в Хельсинки? Возможно, хотя здесь есть много оснований для сомнений. Повлияла ли эта встреча на политическое равновесие в Штатах перед промежуточными выборами в Конгресс? Однозначно, и не в пользу нынешнего республиканского большинства. Усиливает ли это шансы политических оппонентов президента Трампа добиться его импичмента? Это зависит от того, какие объяснения даст сам глава Белого дома своим заявлениям, и удовлетворит ли это законодателей и избирателей.

Между тем, остается еще много вопросов и по дальнейшей позиции американской администрации в вопросах сирийского урегулирования, и по ситуации в Украине, и по другим направлениям. Важно отметить, что Дональд Трамп так и не высказался по украинскому вопросу на пресс-конференции в Хельсинки, отдав инициативу Владимиру Путину формулировать все акценты со своей точки зрения.

Зато есть одна вещь, о которой можно сказать с уверенностью. Президент США, как бы он ни хотел, без Конгресса и политической поддержки внутри страны не сможет изменить последовательной позиции официального Вашингтона. И именно это доказывает реакция американцев на короткое, впрочем во многом определяющее заявление президента.