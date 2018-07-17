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Количество обратившихся за помощью к медикам посетителей кафе «Томаш кебаб», расположенном во Львове на ул. П. Кулиша, 10, возросло до 29, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Первые пострадавшие в областную инфекционную клиническую больницу и инфекционное отделение Пустомытовской ЦРБ были госпитализированы с диагнозом ПТИ (пищевая токсикоз-инфекция) и ОКИ (острая кишечная инфекция) 13 июля.

По состоянию на 17:00 16 июля всего за помощью обратились 29 человек, из них 1 ребенок. 27 человек госпитализированы, выписаны – 8 человек, в стационаре остается 19 человек. 2 человека (1 ребенок 17 лет) отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении. Осуществляется комплекс лечебно – диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МОЗ Украины.
ForUm

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