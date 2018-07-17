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Начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (организация уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в 2014 году на территории Винницы создано устойчивое иерархическое объединение – преступная организация, в состав которой, по информации следствия, вошли должностные лица органов ГФС.

«В частности, в 2015-2016 годах члены этой преступной организации обеспечили назначения на наиболее важные должности в органах ГФС Украины своих представителей, организовав таким образом систему управления, в которой участники преступной организации повлияли на принятие всех важных решений относительно деятельности указанных органов», - заявил Луценко.

Следствие по указанному уголовному производству продолжается.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что правоохранительные органы расследуют возможные правонарушения исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
ForUm

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