Начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (организация уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, в 2014 году на территории Винницы создано устойчивое иерархическое объединение – преступная организация, в состав которой, по информации следствия, вошли должностные лица органов ГФС.
«В частности, в 2015-2016 годах члены этой преступной организации обеспечили назначения на наиболее важные должности в органах ГФС Украины своих представителей, организовав таким образом систему управления, в которой участники преступной организации повлияли на принятие всех важных решений относительно деятельности указанных органов», - заявил Луценко.
Следствие по указанному уголовному производству продолжается.
Кроме того, генпрокурор сообщил, что правоохранительные органы расследуют возможные правонарушения исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
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