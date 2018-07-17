Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой проведет совещание с членами Конгресса. Об этом сообщает CNN.
«Президент Трамп проведет закрытое совещание с членами Конгресса на следующий день после его противоречивого саммита с президентом России Владимиром Путиным», - передает 112 Украина.
В Белом доме не сообщили, кто будет на этой встрече и какой будет повестка.
Встреча связана с тем, что Трамп подвергся резкой критике со стороны американских законодателей после встречи с Путиным.
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