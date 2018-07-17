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Прокуратура Беларуси просит суд в Минске приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галко, белорусского гражданина, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события в зоне боевых действий на Донбассе.

Галко обвиняют в насилии в отношении работника белорусской милиции. Суд по его делу началось 10 июля в суде Советского района Минска, сообщает Радио Свобода.

Задержали журналиста в апреле, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.

Следователи заявляют, что Галко имел конфликт с работником милиции, в результате чего у последнего разбился телефон. Журналист обвинения отвергает.

Дмитрию Галко 38 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ, среди последних мест его работы в Беларуси был основанный Павлом Шереметом оппозиционный сайт «Белорусский партизан», который в прошлом году попал под блокировку в Беларуси.

Галко был также внештатным автором нескольких украинских СМИ, в частности англоязычного издания Kyiv Post. С 2014 года совершил много командировок на Донбасс, писал о войне на востоке Украины.
ForUm

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