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В одном из номеров мини-отеля на улице Генуэзской в ​​Одессе обнаружены мертвыми двое граждан Эстонии, которые прибыли в город авиарейсом 14 июля.

Об этом сообщил советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк, передает Укринформ.

«Двух эстонских туристов в возрасте 29 и 30 лет нашли в номере отеля мертвыми. Во время их осмотра не выявлено признаков насильственной смерти. Третьего гостя из страны Балтии госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики поставили диагноз  «отравление наркотическим веществом» и борются за его жизни. В номере также обнаружено несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета», - рассказал Форостяк.

Полиция начала уголовное производство по признакам статьи 115 (с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины), предполагая возможность передозировки наркотиков постояльцами отеля

«Впрочем, правоохранители ждут результатов ряда экспертиз и не исключают преднамеренного убийства туристов, прибывших из Эстонии», - добавил Форостяк.  

 
ForUm

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