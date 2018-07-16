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Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов назвала «пропагандой худшего сорта» публикации российских СМИ о том, что США якобы поставили в Украину неисправные ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Почему бы это мы поставляли неисправные Javelin нашим друзьям и партнерам? США вообще никому и никогда не поставляли неисправное оружие, -  сказала Кайданов, - это отнюдь не соответствует действительности. Еще раз скажу – это худший пример пропаганды».

Дипломат не стала отвечать, какие дальнейшие шаги по предоставлению оружия Украине обсуждаются сейчас в Госдепартаменте, но отметила, что Соединенные Штаты будут делать все возможное для усиления своих союзников и партнеров.

На прошлой неделе российские СМИ сообщали, что США якобы поставили в Украину неисправные комплексы Javelin. Об этом говорится в якобы письме от генерального конструктора ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч». В СНБО назвали обнародованный документ подделкой, организованной российскими спецслужбами.
ForUm

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