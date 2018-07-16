Отсутствие на саммите НАТО заседания комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров альянса является результатом блокировки Венгрии, потому что Киев «ничего не сделал» для изменений в пункт о языке закона об образовании. Об этом заявил Радио Свобода в Брюсселе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Мы имеем относительно этого серьезный конфликт, потому что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и Европейского Союза. Мы продолжаем с ними переговоры, но ничего не было сделано, имея почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании, - ред.) в соответствие с международными ожиданиями», - заявил Сийярто по завершению заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Он выразил надежду, что Украина таки внесет изменения в «языковой пункт» в будущем, потому что Будапешт «имеет четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии и ЕС.

«Иначе мы не будем поддерживать их продвижение в сторону Евросоюза и евроатлантические направления», - говорит венгерский министр.

Сийярто пояснил, что именно из-за блокирования Венгрии и до саммита НАТО в Брюсселе, и на самой встрече не было проведено заседание комиссии Украина-НАТО.

«Мы решили блокировать все заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было и запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров на прошлой неделе», - заявил он.

Как известно, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.