Суд рассмотрит вопрос возложении долга ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ перед ОАО «НАК «Нафтогаз Украины» на КП «Киевтеплоэнерго», общая сумма которого составляет почти 5 млрд грн, 19 июля в 09:30. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе суда.

«По информации СМИ с наличием этой задолженности связывается отсутствие горячей воды в домах киевлян и незаключение договора на поставку газа с КП «Киевтеплоэнерго», - говорится в сообщении.

Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда города Киева по адресу: Киев, ул. Богдана Хмельницкого, д. 44-Б, зал №23, судья Бойко Р.В.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».

18 июня столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго».

В начале июля «Нафтогаз» подал встречный иск.