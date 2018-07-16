Украина находится на восточном фланге НАТО и вместе с Альянсом защищает Европу. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе посещения многонациональных учений «Си Бриз-2018», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Уверен в том, что итоговые документы саммита нам помогают еще больше развить взаимодействие с нашими партнерами, реформировать Вооруженные силы Украины, реформировать Военно-морские силы Украины, изменить их для построения на базе стандартов НАТО», - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех партнеров Украины «за твердую, четкую и постоянную поддержку Украины в сдерживании российской агрессии».

«Это не только защита украинского территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу», - подчеркнул Порошенко и добавил: «Мы открыты для обмена информацией, знаниями, практикой, потому что Украина практически единственная страна, которая остановила нашествие российской страны-агрессора».

«Вы знаете, что Украина четко определила свой вектор внешнеполитического развития - это и членство в Европейском Союзе, это и членство в Североатлантическом альянсе. И для нас исключительно важным является итогом саммита НАТО тот факт, что в итоговых документах четко засвидетельствовано - двери НАТО для Украины открыты. Четко определено, что решение Бухарестского саммита 2008 действуют. Четко определено, что ни одна страна, включая Российскую Федерацию, не способна остановить украинский евроатлантический прогресс», - отметил Президент.

«Это суверенное право украинского народа. И я, как Президент и Верховный главнокомандующий, четко подчеркнул, что мы должны это зафиксировать так же и в Конституции Украины», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, прошедший в июле саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.