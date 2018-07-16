На Сумщине 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, а через некоторое время она умерла.

Как сообщает пресс-служба облполиции, трагедия произошла в одном из сел Белопольского района.

О том, что в семье местных жителей до приезда скорой умер ребенок в полицию около 22:00 сообщили медики.

Прибыв по вызову, они увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей, мужчина пояснил, что ребенку вечером стало плохо, и он положил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати – увидел дочь уже мертвой.

«У нас возникли определенные подозрения относительно искренности показаний как матери так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы как одной так и другому, и через час они признались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Повод шокирует, - рассказал начальник Белопольского отдела полиции Андрей Анисимов. - Били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила свою руку к «воспитанию». А дальше ребенка действительно положили спать, и пошли по делам».

По словам экспертов, девочка умерла, захлебнувшись рвотными массами. Вероятно, ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

Установлено, что кроме умершего ребенка семья имеет еще двоих: старшую девочку и мальчика. В свое время все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны как неудовлетворительные. И только в мае этого года двух девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности). Главе семьи объявлено о подозрении и он сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.