также в разделеСтолица
В Киеве из-за трех крестных ходов ограничат движение транспорта
Назначена дата суда по спору Киева и «Нафтогаза» 13
Вслед за коммунальным транспортом в Киеве начали повышать цены в маршрутках 27
В Киеве разоблачили работу онлайн-порностудии 33
КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь 22
В Киеве в результате пожара в хостеле пострадали 6 человек 30
Станция метро «Левобережная» возобновила работу 30
Из-за сообщения о минировании закрыли станцию столичного метро «Левобережная» 22
Сегодня в Киеве повышены тарифы на проезд 94
На станциях киевского метро образовались большие очереди 36
Под Радой автомобиль сбил «евробляхера» 35
В центре Киева Насалик подрался с нардепом Шаховым 116
В КГГА подписали распоряжение о повышении цен на проезд 96
Возле Рады автомобиль нардепа задел митингующего 150
В Киевсовете произошла стычка из-за повышения цен на проезд 50
Митингующие против повешения цен на проезд ворвались в КГГА 38
Под КГГА митингуют за и против подорожания проезда 32
В Киеве, выпав из окна, погибла 7-летняя девочка 96

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в хостеле Днепровском районе Киева.

По данным столичного главка, в результате происшествия пять человек получили ожоги, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

Вчера вечером в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кибальчича горит хостел. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и спасатели.

По прибытию правоохранители пообщались со свидетелями происшествия и опросили пострадавших, которых потом отвезли в больницу. Предварительно полицейские установили, что телесные повреждения трое мужчин и две женщины получили, когда пытались покинуть помещение. Также сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших – житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя зажигательной жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Показания свидетелей и потерпевших тщательно проверяются, досудебное расследование продолжается.

Напомним, во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги