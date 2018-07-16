Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в хостеле Днепровском районе Киева.

По данным столичного главка, в результате происшествия пять человек получили ожоги, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

Вчера вечером в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кибальчича горит хостел. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и спасатели.

По прибытию правоохранители пообщались со свидетелями происшествия и опросили пострадавших, которых потом отвезли в больницу. Предварительно полицейские установили, что телесные повреждения трое мужчин и две женщины получили, когда пытались покинуть помещение. Также сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших – житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя зажигательной жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Показания свидетелей и потерпевших тщательно проверяются, досудебное расследование продолжается.

Напомним, во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.