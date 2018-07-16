Юрий Бойко, Александр Вилкул и Юлия Тимошенко фактически не голосовали в июле – они пропустили 90% голосований Рады за месяц, сообщили ForUm’у в Комитете избирателей Украины.

Всего в июле было проведено 12 пленарных заседаний, во время которых произошло 326 голосований.

Сопредседатели «Оппозиционного блока» Бойко и Вилкул приняли участие лишь в 10% и 5% голосований соответственно. Оба политика проигнорировали рейтинговое голосование по рассмотрению вопроса об обновлении Центральной избирательной комиссии.

Низкие показатели голосований также у Тимошенко. Председатель фракции ВО «Батькивщина» приняла участие в 8% голосований. Среди прочего Тимошенко не принимала участия в голосовании по обновлению ЦИК.

Лидеры РПЛ Олег Ляшко и «Народного Фронта» Максим Бурбак приняли участие в 40% и 54% голосований соответственно. Лидер РПЛ проголосовал за вопрос обновления ЦИК, председатель НФ воздержался.

Самые высокие показатели голосований у Олега Березюка (68%) и Артура Герасимова (94%). Оба политика проголосовали «за» рассмотрение вопроса в отношении членов ЦИК.

Отдельные лидеры фракций не голосовали, хотя и были официально зарегистрированы на заседаниях Рады. Так, Бойко был письменно зарегистрирован на всех 12 заседаниях ВР, Вилкул – 6, Тимошенко – 11, Бурбак – 12, Березюк – 11, Герасимов – 10.

Всего в июле было принято 14 постановлений Верховной Рады. Среди них постановление о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве и обращение Верховной Рады к институтам Европейского Союза по углублению сотрудничества между Украиной и ЕС.

Напомним, лидеры двух фракций Верховной Рады – Юрий Бойко и Юлия Тимошенко – пропустили 90% голосований в марте и апреле.