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В ночь на понедельник, 16 июля, в Николаеве на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.

Об этом сообщила депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская, передают «Новости N».

На место приехали зоозащитники, была вызвана полиция.

Вначале на предприятие никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь.

Половина вольеров действительно оказались пусты.

Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.
ForUm

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