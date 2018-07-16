В ночь на понедельник, 16 июля, в Николаеве на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.
Об этом сообщила депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская, передают «Новости N».
На место приехали зоозащитники, была вызвана полиция.
Вначале на предприятие никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь.
Половина вольеров действительно оказались пусты.
Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.
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