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В ночь на 16 июля в Ужгороде сгорел автомобиль офицера внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, автомобиль пограничника могли поджечь и возгорание произошло от колеса.

На место происшествия вызвали представителей полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

«Таким образом противоправные элементы скорее всего пытаются оказать давление на пограничников, ведь сотрудники Госпогранслужбы активно противодействуют противоправной деятельности на государственной границе. Правоохранители неоднократно пресекали попытки перемещения контрабандных товаров и незаконных мигрантов, а это явно не нравится дельцам. Попытки запугать охранников границы не редкость. Нарушители все чаще прибегают к угрозам, уничтожению или повреждению личного имущества должностных лиц Госпогранслужбы», – подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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