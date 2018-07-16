НАК «Нафтогаз Украины» планирует предложить российскому монополисту ПАО «Газпром» транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам. Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире радио »Новое Время», предает LIGA.net.



Предложение планируется сделать на трехсторонних переговорах по транзиту газа с РФ при участии Европейского Союза, которое состоится 17 июля в Берлине.

«Мы едем с главным нашим предложением – это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы Газпром работал и в Украине по тем же правилам, по которым «Газпром» работает и в Европе», - сказал Витренко.

Он уточнил, требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей, и обмена данными. «Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас», - добавил коммерческий директор.

Такой подход, как заявил Витренко, позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны якобы являются необоснованными.

Предполагается, что украинскую сторону на переговорах будут представлять министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев. Российскую делегацию возглавят министр энергетики РФ Александр Новак и представители «Газпрома».

Напомним, трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по газу состоятся 17 июля.