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Вчера, 15 июля, около 14:00 на автодороге Тухля - Славское в Сколевском районе в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы четверо иностранцев, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 38-летний водитель «Мицубиси» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.

В результате ДТП кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них один несовершеннолетний - 17-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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