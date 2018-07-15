В Украине с начала года на водоемах погибли уже около 600 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГосЧС, ежедневно в Украине фиксируются случаи чрезвычайных происшествий на водоемах. С начала июля зафиксировано уже более 70 случаев. «Однако, даже несмотря на такую ​​статистику, люди продолжают отправляться на местные озера и рек, которые часто не приспособлены для купания и, пренебрегая запретами, и дальше подвергают себя опасности», – гвоорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что только в Киеве 13 июля столичная спасатели дважды получали вызовы о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников.

В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пять утонувших, в том числе и подростка 12-ти лет.